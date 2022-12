Jugendgemeinderatswahl in Leutkirch: Wer die meisten Stimmen bekommen hat

Die neuen Leutkircher Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind gewählt. Vom 23. November bis zum 6. Dezember waren 2037 Schüler zur Wahl aufgerufen, am Mittwochabend stand das Ergebnis fest.

Das Wahl-Team im Rathaus, bestehend aus Michael Stelzmüller und Carmen Scheich, berichtete noch am Abend und freuten sich dabei unter anderem über die hohe Wahlbeteiligung.

Insgesamt gab es 2037 Wahlberechtigte an den weiterführenden Schulen in Leutkirch, von diesen haben 1628 Jugendliche gewählt, schreiben Scheich und Stelzmüller. Eine stolze Wahlbeteiligung von knapp 80 Prozent.

Insgesamt gab es demnach 45 Stimmzettel, die ungültig waren. Zudem gab es die Möglichkeit auch außerhalb der Schulen zu wählen, dieses Angebot haben sieben Wähler genutzt.

Stimmenkönig Luis Kistler

Die meisten Stimmen bekam der amtierende Sprecher des Jugendgemeinderates, Luis Kistler von der Geschwister-Scholl-Schule, mit 3049 Stimmen, dann folgten Marlon Krämer (Otl-Aicher-Realschule, 2372 Stimmen), Florin Moraru (Gemeinschaftsschule, 1678), Maxima Waizenegger (Geschwister-Scholl-Schule, 1310), Romeo Amann (FSJ im Jugendhaus, 1237), Melissa Altergott (Otl-Aicher-Realschule, 1212), Kristina Weitzel (Geschwister-Scholl-Schule, 1180), Lisa Merk (Wirtschaftsschule Isny, 1127), Michl Mendler (Hans-Multscher-Gymnasium, 983), Almina Begic (Geschwister-Scholl-Schule, 961), Anton Bodenmüller (Otl-Aicher-Realschule, 908), Constantin Künst (Hans-Multscher-Gymnasium, 838), Simone Kopp (Berufsschule Ravensburg, 798), Adis Gashi (Gemeinschaftsschule, 726) und Anna Merk (Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, 467).

„Insgesamt waren jedoch alle Stimmen, besonders im 400-er Bereich, sehr nah beieinander“, so Scheich. Anna Merk hatte die meisten Stimmen für die Grund- und Werksrealschule Wuchzenhofen und ist damit in den Jugendgemeinderates hinein gewählt worden, da jede weiterführende Schule einen garantierten Sitz mit den meisten Stimmen erhält. Die restlichen Stimmen werden im Mehrheitssystem verteilt.

Jede wahlberechtigte Schüler hatte bei der Wahl 15 Stimmen, die er auf der Wahlliste beliebig vergeben konnte. Es konnten also alle Stimmen einem Kandidaten vergeben oder beliebig verteilt werden.

Erste Sitzung im Januar

Die offizielle Gratulation durch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle findet am Freitagnachmittag im Rathauses statt. Gleichzeitig wird auch der scheidende Jugendgemeinderat verabschiedet. Die erste Sitzung des neuen Gremiums findet dann am 16. Januar 2023 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal am Gänsbühl statt, blickt Scheich voraus.

„Trotz den enormen Herausforderungen während der Pandemie, aktuell der Energie-Krise und dem Krieg in der Ukraine, haben sich 24 Kandidatinnen und Kandidaten um einen Platz im Jugendgemeinderat beworben. Dies ist ein fantastisches Zeichen dafür, dass die Leutkircher Jugend aktiv ist und etwas in und für ihre Stadt erreichen wollen“, heißt es im Wahlbericht. Scheich, die Familienbeauftragte der Stadt dankte auch allen Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt noch nicht dabei sind: „Ihr seid klasse und ich freue mich, euch beim nächsten Mal dabei zu haben.“