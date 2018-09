Jugendgemeinderat wird Ende November gewählt

Die Leutkircher Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung die Geschäftsordnung für den neuen Jugendgemeinderat verabschiedet. Die Wahl der Mitglieder des Gremiums wird Ende November über die Bühne gehen. Jugendliche sollen auf diese Weise die Gelegenheit erhalten, ihre Umgebung mitzugestalten.

Mit hoher Jugendbeteiligung sei in Workshops und Arbeitsgruppen die Jugendgemeinderatsordnung erarbeitet worden. Das erklärt Carmen Scheich, Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt Leutkirch. In das 15-köpfige Gremium gewählt werden können alle Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren, die ihren Wohnsitz in Leutkirch haben. Die gleiche Personengruppe ist dazu berechtigt, am 27. November ihren Wahlzettel abzugeben. Sämtliche Mitglieder sollen dem Gremium für zwei Jahre angehören.

In der ursprünglich geplanten Geschäftsordnung, die den Stadträten vorgelegt wurde, war festgehalten, dass lediglich solche Jugendliche wählen dürfen, die auf eine der fünf weiterführenden Schulen gehen. Leutkircher, die eine solche Einrichtung etwa in Wangen besuchen, wären dann bei der Wahl des Jugendgemeinderats außen vor.

Diese Variante war Stadtrat Joachim Krimmer (CDU) allerdings ein Dorn im Auge. „Gerechtigkeit ist mir wichtig“, sagte er und stellte den Antrag, dass alle Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren, die in Leutkirch wohnhaft sind, zur Wahl gehen dürfen und auch gewählt werden können. 19 Stadträte waren gleicher Meinung, fünf stimmten dagegen. Das hat zur Folge, dass ein weiteres öffentliches Wahllokal für den 27. November eingerichtet werden muss. Ursprünglich war geplant, dass die Wahlorte auf die Schulen beschränkt sind.

Jede Schule ist vertreten

Im neuen Jugendgemeinderat soll jede weiterführende Schule mit mindestens einem Schüler – jener, der die meisten Stimmen erhält – vertreten sein. Die restlichen Plätze werden im Mehrheitssystem verteilt. Kritik an diesem Konzept äußerte Stadtrat Franz Sipple (CDU). Seiner Einschätzung nach solle jeder Jugendliche, unabhängig von der Schule, die gleichen Chancen haben, in den Jugendgemeinderat gewählt zu werden. Ein solches Prinzip mit garantierten Sitzen – vergleichbar mit einer unechten Teilortswahl – sei überholt. „Das finde ich nicht gut“, so Sipple, der beantragte, den Passus zu ändern.

Anderer Meinung war Stadtrat Bernd Schosser (Unabhängige). Er erläuterte, dass ein Jugendlicher, der eine kleine Schule besucht, in der Regel einen geringeren Bekanntheitsgrad besitzt – und dadurch vermutlich deutlich weniger Stimmen erhält – als Jungen oder Mädchen, die auf eine große Schule gehen. Seiner Einschätzung nach mache es Sinn, das Gremium über alle Schulen verteilt zu bilden. Schosser wies auch darauf hin, dass dieses Konzept so von den Jugendlichen erarbeitet worden sei. Zwölf Stadträte stimmten letztlich für die Beibehaltung des geplanten Systems mit einem garantierten Sitz für jede Schule. Neun Mitglieder entschieden sich dagegen, drei enthielten sich.

Die den Stadträten ursprünglich vorgelegte Geschäftsordnung enthielt zudem, dass fünf Schulen an der Wahl beteiligt sind. Dazu zählen: Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, Gemeinschaftsschule, Otl-Aicher-Realschule, Hans-Multscher-Gymnasium und Geschwister-Scholl-Schule. Stadtrat Krimmer stellte den Antrag, die Schulen Don-Bosco und St. Anna ebenfalls aufzunehmen. Auch diese Schüler sollten die Gelegenheit zur Wahl erhalten. Dem Antrag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.