Jugendchor singt tröstende und ermunternde Botschaften

Beim Sommerkonzert am Sonntagabend in der gut besuchten Martinus-Kirche hat der Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick die Zuhörer mit tröstlichen und ermunternden, geistlichen und weltlichen Liedern in den Bann gezogen. Unter der fein gesetzten Leitung von A-Kirchenmusiker Christian Schmid, der auch am E-Piano souverän und einfühlsam begleitete, sangen sich die 18 Mädchen und Jungen mit ihren glockenklar hellen Stimmen, mal homophon mal mehrstimmig, in die Herzen des faszinierten Publikums.

Dabei vermittelten sie intonations- und artikulationssicher die optimistischen Inhalte der weitgehend modernen Liedsätze, wie dies in gleicher Weise bereichernd die beiden Solistinnen mit ihren ausdrucksstark raumfüllenden Stimmen. Die Musikstudentin Julia Klöpfer beeindruckte dabei unter anderem in Arien mit ihrem klassisch ausgebildeten Sopran, während Julia Huber ungemein berührend Gospels und Pop-Hits interpretierte. Der jubelnde Applaus wollte nicht enden, gefolgt mit dem starken Versprechen in der Zugabe: „Er gießt sein Segen über Dich.“