Jugendchor gibt sein drittes Weihnachtskonzert

Der Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick gestaltet am Sonntag, 23. Dezember, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus und Magnus in Hofs sein drittes Weihnachtskonzert. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Im Anschluss an das Konzert werden Kaffee und Kuchen im Gallushaus angeboten.

Das Weihnachtskonzert steht laut Pressemitteilung unter dem Titel „Ein Licht in dir geborgen“. Der Jugendchor wird das Publikum mit traditionellen, aber auch mit modernen Liedern von der Advents- in die Weihnachtszeit führen. Das Programm wird durch die Sopranistin Raphaela Göppel und dem Vocsemble ergänzt. Bereits Ende Oktober war der Jugendchor ein Wochenende lang in Thalkirchdorf, um sich auf das diesjährige Weihnachtskonzert vorzubereiten. In Einzel- und Gesamtproben wurde dort das Programm einstudiert.

Der Jugendchor der Seelsorgeeinheit Alpenblick besteht seit vier Jahren und wurde durch die Initiative von Werner Maurer und Verena Schmid ins Leben gerufen. Seit zwei Jahren liegt die musikalische Leitung in den Händen von Christian Schmid. Die Sänger kommen aus den Gemeinden Adrazhofen, Friesenhofen, Wuchzenhofen, Urlau, Hofs und Ausnang und sind zwischen 9 und 16 Jahren alt. In den wöchentlich stattfindenden Proben werden die Jugendlichen langsam an das gemeinsame Singen im Chor herangeführt. Sie erhalten, zusätzlich zur normalen Probe, Stimmbildung durch Raphaela Göppel. Interessierte Kinder und Jugendliche können jederzeit einsteigen.