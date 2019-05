Jugend musiziert mit Freude und Können

Ohne Lobhudelei: Die Lehrer an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) machen einen guten Job. Beim Kammermusikforum im Lohboden der Festhalle hat es bemerkenswerte Auftritte gegeben, von den Jüngsten bis hin zum Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Das Publikum ist zahlreich – das ist nicht immer so gewesen. Alle Plätze sind besetzt, volles Haus am Sonntagmorgen,

Zart und lyrisch

Dass kontinuierliche Arbeit Früchte trägt, zeigen die elf Streicher – fast ausschließlich weiblich – aus der Klasse Claudia Kessler. Beim letzten Auftritt hat man vor allem den guten Willen anerkannt. Jetzt hört sich das Concerto 4, Allegro, von Georg Philipp Telemann schon recht passabel an. Fortgeschritten ist Sarah Schneider, ebenfalls Klasse Kessler. Sie intoniert der ersten Satz der Fantasiestücke von Robert Schumann zart und lyrisch, gefühlvoll begleitet von Anna Bliem am Bösendorfer. Auch mal energisch, wenn es angebracht ist.

Die Matinee beginnt mit kräftigem Sound a la „Greenbeats“. Das Percussionensemble von Matthias Jakob – der ja immer wieder Preisträger hervorbringt – trommelt, schlägt, klöppelt punktgenau auf einem beeindruckenden Instrumentarium. Übrigens auch eine logistische Leistung, und viel Arbeit. Am Abend zuvor sind die Instrumente beim Auftritt des Städteorchesters in Isny im Einsatz gewesen, am Abend müssen sie für das Konzert in Wangen bereitstehen. Das Mallet-Duo, das sind der junge Magnus Jehmlich und der schon erfahrene Lennard Hutter, spielen blitzsauber, perfekt synchron. Tim Waizenegger, vielfach ausgezeichnet, ist ja auf diversen Bühnen zuhause. Er bringt souverän das Marimbasolo „Ameline“ von Eric Sammut. Entspannt das letzte Stück des Vormittags: „River Blues“ von Eckhard Kopetzki.

Katrin Hegele von der JMS begrüßt die Gäste und Musikfreunde herzlich. Auch aus ihrer Klarinettenklasse ist eine hörenswerte Musikerin dabei. Mia Merk spielt unter anderem „Greensleeves“ mit sonorem, weichem Ton. Leni Marka (Klasse Anette Jakob) begleitet am Flügel ohne Fehl und Tadel. Leicht angejazzt ist der Latin, den Wanda Ruetz am Flügel bringt. Lea Ebenhoch kann bei diesem vierhändigen Stück nicht dabei sein, „Abistress“, so begleitet ihre Lehrerin Jakob. Später zeigt Wanda Ruetz solo ihr Können. Die Läufe der Etüde von Stephen Heller perlen, fließen. Eine Querflötistin mit ansprechendem Ton ist auch dabei, Verena Detzel (Klasse Anneliese Morgenstern) hat „Concertissimo“ von Johan Njis im Programm. Klavierdozentin Anni Poikonen begleitet. Bezaubernd die Familienmusik der drei Schwestern Magdalena Cech (Violine, Klasse Marcus Hartmann), Margaretha Cech am kindgerechten Violoncello und Rebecca Cech (Harfe, Klasse Jelena Engelhardt). Der „Kanon in D“ von Johann Pachelbel ist feine Hausmusik wie in alten Zeiten. Weiter so!

Geheimnisvolle Klänge

Last not least der Kontrabass (Klasse Song Choi). Daniel Olbricht hat „Legende“ von Adolf Misek einstudiert, geheimnisvolle Klänge, aus der Tiefe aufsteigend in zarte, lockende Höhen. Phong Nguyen (Stipendiat der Franz- Xaver- Bucher-Stiftung, Klasse Norbert Schuh), begleitet natürlich souverän. Ebenso souverän, noch einen Schritt weiter, ist Felix Wetschorek am Kontrabass, Anni Poikonen am Flügel. Er bringt kunstfertig zwei Stücke, lässt mit fast immer sauberer Oberton-Artistik aufhorchen. Der Auftritt ist Generalprobe für die Bundeswertung von „Jugend musiziert“ Anfang Juni in Halle.