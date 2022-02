Jugend des DAV Leutkirch startet ins Nach-Corona-Zeitalter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pandemiepause traf sich die Jugend der DAV Sektion Leutkirch, um den Startschuss für die Nach-Corona-Jugendarbeit zu geben. Nach gemeinsamem Klettern wurde das aktuelle Jugendprogramm mit verschiedenen Angeboten wie Klettern, Bouldern, Mountainbiken, Skitouren gehen, Iglu Übernachtung, Wegebau und mehr vorgestellt und die Teilnehmer zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt. Bei den durchgeführten Wahlen wurde Andreas Dehner als neuer Jugendreferent gewählt.

Interesse? E-Mail an: jdav@alpenverein-leutkirch.de mit eurem Alter, was ihr für Sportarten betreibt, welche Vorkenntnisse ihr habt, dann halten wir euch per E-Mail auf dem Laufenden über Details, zusätzliche Termine und Änderungen. Das aktuelle Jugendprogramm kann auf der Homepage der Sektion Leutkirch, www.alpenverein-leutkirch.de, unter „Aktuelles“ eingesehen werden. Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen unter „Programm“.