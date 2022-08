Jürgen Längl ist Oberschwabens Schach-Seniorenmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein gelungener sportlicher Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Leutkircher Schachclubs war die Austragung der Senioren-Meisterschaft Oberschwaben im Saal des Hotel Post. 32 erfahrene Meister des königlichen Spieles von Ulm und vom Bodensee bis in das Allgäu und aus der bayrischen Nachbarschaft ließen in sieben Runden ihre Köpfe rauchen. Dabei kam keine Langeweile auf, denn die Bedenkzeit war nur 10 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Auch wenn die Favoriten sich bald in die vorderen Brettern spielten blieb der Kampf um den Titel bis zum Schluss äußerst spannend. Darunter auch der heimische „Matador“ Thomas Wolf, der erst gegen den neuen Meister Jürgen Längl die Hand zur Aufgabe reichen musste. Den 2. Platz erreichte mit ebenfalls 6 Punkten und starker Leistung Xaver Fichtl, gefolgt von Holger Namyslo aus Ulm. Mit von der Partie waren aus Leutkirch Bernd Freier, Bernd Stadelmayer und der Vorsitzende Wilfried Rünz. Ihm und seinen Helfern galt der Dank vom Seniorenreferenten Tilo Balzer für „die problemlose und erfolgreiche Austragung der Meisterschaft“.