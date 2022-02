Jürgen Lackmann referiert über „zivilisierte Marktwirtschaft“

Die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. bietet zusammen mit der „Aktion Herz und Gemüt“ in Leutkirch im Rahmen der Seniorenakademie den Kurs „Zivilisierte Marktwirtschaft. Reichweite und Grenzen staatlicher Wirtschaftspolitik“ an. Beginn ist am 3. März um 14.30 Uhr. Der Kurs mit Prof. Dr. habil. Jürgen Lackmann umfasst fünf Termine und kostet 40 Euro. Er findet in den Räumen des Alten Klosters am Marienplatz 1 in Leutkirch statt. Der Kurs findet nach den aktuellen Regelungen der Landesverordnung für die Erwachsenenbildung statt. Eine Anmeldung ist unter www.keb-rv.de erforderlich.