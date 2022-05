Jüdische Literatur und Musik in der Malztenne

Wolfram Frommlet aus Ravensburg liest jüdische Texte des 20. Jahrhunderts, begleitet von Andieh Merk an der Querflöte und am Saxofon. Die Jüdische Literatur und Musik können Interessierte in der Malztenne der Brauerei Clemens Härle am Samstag, 4. Juni, um 20 Uhr bestaunen.

Jüdische Mitbürger schufen in der Weimarer Republik und lange davor demokratische, links-liberale, anti-militaristische Verlage und Zeitungen in Deutschland und Österreich, danach vielfach im Exil. Sie schrieben Literatur gegen den revanchistisch-nationalistischen Geist des Kaiserreiches und der Nazis. Nach dem Holocaust war jüdische Literatur das revolutionär Neue: Erinnerung, Aufarbeitung, Dokumentation, und aus dem Exil zurückgekehrte Philosophen wie Bloch, Marcuse oder Adorno waren die geistige Avantgarde und Hoffnung in der restaurativen BRD. Wolfram Frommlet wird einige der bedeutendsten Stimmen lesen und in der jüngsten Geschichte verorten.

Andieh Merk spielt und adaptiert dazu exquisite Kompositionen von jüdischen Komponisten des 20. Jahrhunderts auf Querflöte und Saxofon, unter anderem von Kurt Weill, György Ligeti, Paul Ben-Haim, Arnold Schönberg, Alfred Schnittke und György Kurtag. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro, Vorverkauf im Brauereikontor für 13 Euro.