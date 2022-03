Judas erzählt seine Geschichte

Ein Sondergastspiel mit dem Landestheater Tübingen nimmt die VHS Leutkirch am Mittwoch, 13. April, in ihr Theaterprogramm auf. Das Landestheater Tübingen gastiert am Vorabend des Gründonnerstags um 19.30 Uhr mit dem Theatermonolog „Judas“. Dieses Gastspiel ersetzt die ausgefallene Abo-Veranstaltung vom 5. Februar („Der gute Mensch von Sezuan“), für die aus organisatorischen Gründen kein Ersatztermin gefunden werden konnte, teilt die VHS Leutkirch mit.

Sein Name steht für Verrat: Judas Iskarioth lieferte Jesus aus – und wird dafür bis heute geschmäht. Nach fast 2000 Jahren erzählt in diesem Stück Judas seine Version der Geschichte. Es ist das Psychogramm eines intellektuell unabhängigen Geistes, der mit Jesus befreundet war und an die Befreiung der Juden durch den Messias glaubte. War sein Verrat die freie Entscheidung eines Mannes, der sich von Jesus die politische Befreiung im Hier und Jetzt erhofft hatte und bitter enttäuscht wurde? Oder war es ein Freundschaftsdienst, um den christlichen Heilsplan zu vollenden? Ohne diesen Menschen und ohne seinen Judaskuss wäre das Christentum nie zu einer der großen Weltreligionen geworden. Doch was ist Judas' Rolle in der Passionsgeschichte? Dieser Frage spürt der Monolog von Lot Vekemans mit Martin Bringmann in der Karwoche nach, heißt es.

Lot Vekemans, 1965 in Oss geboren, gilt als eine der wichtigsten Stimmen der niederländischen Gegenwartsliteratur. Für ihre Theaterstücke erhielt sie zahlreiche Preise. „Lot Vekemans gibt Figuren das Wort, die in der Historie immer zu kurz gekommen sind – und sie zeigt sie jenseits von Schwarz und Weiß ohne Wertung in Gut und Böse“, so Johan Siemons. Die deutsche Übersetzung besorgten Eva M. Pieper und Christine Bais, die Inszenierung LTT-Intendant Thorsten Weckherlin, der an diesem Abend auch in Leutkirch sein wird.

Karten gibt es im Direktverkauf bei der Tourist-Info Leutkirch (Marktstraße 32, Telefon 07561 / 871 54) oder online unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse in der Festhalle ab 18.30 Uhr. Eine Einführung ins Stück findet um 19 Uhr im großen Saal statt.