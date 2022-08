Joy of Voices kommt zum Altstadt-Sommer-Festival

Das Show-Ensemble This is me! - Joy of Voice - Stage Art kommt am Sonntag, 14. August, zum Altstadt-Sommer-Festival. Die Besucher erwartet laut Mitteilung ein facettenreiches Programm mit einer stimmungsvollen Atmosphäre Open-Air am Marktplatz Leutkirch (bei schlechtem Wetter in der Festhalle).

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Mit der SZ Abokarte ist das Ticket zwei Euro günstiger.