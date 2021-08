Einen begeisternden Abend schenkten die Sängerinnen und Sänger von „Joy of Voice“, der Gesangsschule aus Aitrach, am Mittwoch ihrem Leutkircher Publikum beim Altstadt-Sommerfestival (Also).

Über Elvis und Rocky Horror Show bis hin zu ruhigeren Tönen war alles dabei. Peppig, einfallsreich und farbenfroh präsentierte sich die Show teilweise beeindruckender Stimmen auf der Open-Air-Bühne am Gänsbühl.