Josef Hodrus zum Aufsichtsrat der DZ BANK AG gewählt

Die Hauptversammlung der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ Bank AG) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hat Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), neu in den Aufsichtsrat gewählt. Er übernimmt somit neben seinem Aufsichtsratsmandat bei der Münchener Hypothekenbank ein weiteres Mandat bei einem Unternehmen der Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe.

Die DZ Bank AG hat als genossenschaftliche Zentralbank den Auftrag, die Geschäfte der vielen eigenständigen Genossenschaftsbanken vor Ort zu unterstützen. „Die Genossenschaftliche Finanz-Gruppe hat aktuell das beste Rating aller Bankengruppen in Deutschland. Es ist wichtig, dass sich die Primärgenossenschaften – wie es die VBAO eine ist – in diesem Verbund engagieren. Zu meinen Aufgaben als Vorstand der VBAO gehört es, diesen starken Verbund zu unterstützen und in einzelnen Gremien Verantwortung zu übernehmen. Dadurch stellen sich Mehrwerte für alle genossenschaftlichen Partner ein“, wird Josef Hodrus in einer Pressemitteilung der VBOA zitiert.

Vorsitzender des Aufsichtsratsgremiums ist Hennig Deneke-Jöhrens, Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Zu den 18 weiteren Aufsichtsratsmitgliedern der DZ Bank AG gehören neben Josef Hodrus neun Arbeitnehmervertreter, gewählte Vertreter der Anteilseigner der DZ Bank AG sowie Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).