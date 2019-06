Jonas Immler aus Kempten gewinnt den Regio-Cup im Skateboarden

Vier Städte, ein Sieger: Nach Stationen in Wilhelmsdorf, Weingarten und Bad Waldsee fand das Finale des diesjährigen Regio-Cups im Skateboarden in Leutkirch statt. Gewinner beim Leutkircher Skate-Contest war David Eberle aus Legau, aber strahlender Gewinner des gesamten Regio-Cups war der aus Kempten stammende Jonas Immler (kleines Bild) , teilt Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach mit. Vorangegangen war ein harter Wettbewerb mit starken Gegnern. 23 junge Skater waren angetreten. Die meisten von ihnen waren auch davor schon in den anderen drei Städten mit von der Partie gewesen und hatten entscheidende Jury-Punkte gesammelt. Das Organisationsteam sprach denn auch einen besonderen Dank all jenen Eltern aus, die ihre Sprösslinge von Ort zu Ort gefahren und ihnen so die Teilnahme ermöglicht hatten. Aber auch die Besucher kamen aus der weiteren Umgebung und verdeutlichten damit , so der Pressebericht, den Anspruch dieses Wettbewerbs, nämlich die Region zu stärken und ihre Kommunen miteinander zu verbinden. Organisiert wurden die Wettkämpfe von der jeweiligen Jugendarbeit vor Ort, die eng miteinander kooperierten.

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Die nächste Antragsfrist ist der 9. August.