John-Garner-Band spielt im Leutkircher Brauerei-Hof

Open-air-Konzert in der Brauerei Härle in Leutkirch: Am Samstag, 9. Juli, gastiert die John-Garner-Band auf der Rampe im Hof.

Innerhalb kürzester Zeit haben sich „John Garner“ laut Ankündigung des Veranstalters vom kleinen Akustikprojekt zu einer der überzeugendsten Livebands des Landes entwickelt – mit einem breiten musikalischem Repertoire: dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsierende Drums sowie facettenreiche Akkordeon-Einlagen.

Angekündigt werden Songs zwischen herzzerreißender Ballade und mitreißendem Folkrock, Hymnen und Lieblingslieder. Mit unbändiger Spielfreude und Live- Energie erzähle das Augsburger Trio ehrliche, aus dem Leben gegriffene Geschichten, berührt und nimmt mit auf eine unvergessliche musikalische Reise.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf im Brauereikontor und an der Abendkasse.