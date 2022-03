Johannes Miller spricht über Gemeinwohlökonomie

Einen Vortrag mit Johannes Miller, Koordinator der Regionalgruppe für Gemeinwohlökonomie Baden-Württemberg, gibt es am Dienstag, 19. April, in der Kornhausgasse 11. Beginn ist um 19 Uhr. Organisiert haben die Veranstaltung „Literatur im Fenster e.V.“ und „fair handeln GbR“. Der Eintritt ist frei.

Die Gemeinwohlökonomie ist ein Gesellschaftsmodell mit dem Ziel des „Guten Lebens“, das sich auszeichnet durch Nachhaltigkeit und Berücksichtigung der Interessen zukünftiger Generationen. „Es sind die sozialen Werte, die eine Gemeinschaft zusammenhalten“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Die Gemeinwohlökonomie basiert auf einem Konzept des Wirtschaftens, das sowohl für Betriebe, den Handel, Institutionen, Banken oder sogar für Gemeinden eine Richtschnur bieten kann. „Das, was ursprünglich in allen Wirtschaftssystemen verankert war und auch in den demokratischen Verfassungen formuliert ist, nämlich die Ausrichtung auf das Gemeinwohl, könnte ein Maßstab sein für eine ernstgemeinte soziale Marktwirtschaft“, heißt es in der Medienmitteilung weiter.

Bei seinem Vortrag wird Johannes Miller das Konzept vorstellen und die Art und Weise, wie Gemeinwohl definiert und gemessen werden kann. Bei einer Diskussionsrunde im Anschluss können auch Fragen gestellt werden.