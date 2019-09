Joachim Krimmer aus Leutkirch als Präsident der Handwerkskammer Ulm bestätigt

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall in Riedlingen auf der Schlegel-Kreuzung ist ein Unfallbeteiligte schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte eine rote Ampel übersehen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr, wie die Polizei berichtet. Demnach fuhr ein Hyundai in der Göffinger Straße in Richtung Göffingen. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße zeigte die Ampel für die Autofahrerin rot, was diese allerdings übersah. Sie fuhr in die Kreuzung ein, wo sie mit einem Opel zusammenstieß, der aus Richtung Heudorf kam und dessen Ampel ...