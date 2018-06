Jim Knopf kommt aus Leutkirch

Mächtig viel zu tun gibt es seit einiger Zeit für Joel Yohannes aus Leutkirch, dessen Wurzeln in Eritrea liegen, denn er übernimmt die Rolle, des Jim Knopf bei den Altusrieder Freilichtspielen. Gleichzeitig besucht er die Klasse 6a der Otl-Aicher-Realschule.

Es ist nicht alltäglich, dass ein Schüler aus Leutkirch in die Hauptrolle bei den Altusrieder Freilichtspielen schlüpfen darf. Der Realschüler Joel Yohannes aus Leutkirch hat es durch einen Zufall geschafft. Entdeckt wurde er von Lehrerin Gertrud Hiemer-Haslach, die nicht nur beratend für die Freilichtbühne tätig ist, sondern sich auch in der musikalischen Leitung engagiert. „Ich bin auf dem Pausenhof gewesen und da hat mich Frau Hiemer-Haslach einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Rolle von Jim Knopf zu übernehmen", erzählte der Zwölfjährige.

Zusage nach Rollenspiel

Nach einem Rollenspiel mit Regisseur Harald Holstein aus Kempten sowie einer Gesangsprobe mit Komponist Sebastian Kern, ebenfalls aus Kempten, habe Joel die Zusage bekommen. Seine Eltern Marcos und Luchia, die vor vielen Jahren aus Eritrea geflüchtet sind, hätten dem Vorhaben sofort zugestimmt. Und das, obwohl die neue Aufgabe ihres Sohnes mit Begleitung und Fahrdiensten ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen würde. „Der will nach den Proben immer gar nicht mehr nach Hause", erklärte sein Vater, der bereits 1985 nach Deutschland kam und seither als Metallbauer arbeitet. Seine Mutter Luchia, seit 1993 in Leutkirch und als Altenpflegerin tätig, ließ keinen Zweifel an den schauspielerischen Fähigkeiten von Joel und sagte: „Ich habe mich so gefreut und ich wusste von Anfang an, dass er das kann".

Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, in denen der Zwölfjährige nicht nur für die Schule büffeln musste, sondern auch für die Proben. Insgesamt habe er 55 Seiten einstudiert und etwa viermal in der Woche, vier bis fünf Stunden für das Stück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", aus der Feder von Michael Ende geprobt. Lampenfieber habe er allerdings nicht. Zu sehen ist der junge Schauspieler bei sieben von 14 Aufführungsterminen. Diese sind: Premiere, 30. Juni, 6., 8., 13., 15., 27. und 29. Juli, jeweils um 17 Uhr. Die weiteren sieben Vorstellungen und in der Rolle des Jim Knopf übernimmt Colin Mabinda aus Lauben (Landkreis Oberallgäu).