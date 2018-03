„Jetzt kommt d’Fasten- und die Frühlingszeit“

Mit der Hexenverbrennung vor der Festhalle und dem Kehraus ist am Dienstagabend die Leutkirch Fasnet zu Ende gegangen. Nibelgau-Präsident Thomas Blum trug dabei folgende Reime vor: „Zuerst ein Dank an die gerichtet, die dieses Feuer aufgeschichtet. Wie bei uns Brauch und Sitt es heut verlangt, die Fasnet wird nun jetzt verbrannt. Die Hex, vor Däg von Bann und Fluch befreit, muss jetzt zurück zum Boxberg heut. Als am Größten jetzt die Funken toben, ritt sie zurück auf Feuersbogen. Maske und Hut ab ihr Narren, haltet Euch jetzt bereit. Vorbei ist d‘ Fasnet, jetzt kommt d‘ Fastennund die Frühlingszeit. Ein letzter Dank an alle, nun noch einmal unseren Wahlspruchsatz, Hoorig, Hoorig isch dia Katz!“