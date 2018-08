Jetzt Basare anmelden

In der kommenden Zeit finden vielerorts in der Region wieder zahlreiche Kinder- und Spielzeugbasare statt. Die Schwäbische Zeitung Leutkirch möchte für ihre Leser eine Übersicht erstellen, wann und wo diese sind. Dazu wird um die Hilfe der Veranstalter gebeten. Diese sollten ihre Termine bis Samstag, 25. August, unter Angabe von Ort, Abrechnungsmodalitäten , Abgabe-, Öffnungs- und Rückgabezeiten sowie weiteren wichtigen Informationen per Email an redaktion.leutkirch@schwaebische.de senden.