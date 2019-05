Jetzt anmelden für die Kinder-Ferienbetreuung

Die Träger der Kindergärten in Leutkirch und den Ortschaften bieten im Auftrag der Stadt auch in diesem Sommer eine Ferienbetreuung für Kindergartenkinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt an. Das betrifft auch Grundschüler, die in diesem Jahr erneut in der Grundschule Oberer Graben betreut werden.

Laut Pressemitteilung haben die Kindergärten während der Schulsommerferien abwechselnd geöffnet, sodass Eltern in der Zeit, in der „ihre“ Einrichtung geschlossen hat, ihr Kind zur Ferienbetreuung in einem der geöffneten Kindergärten ihres Trägers anmelden können. Für die Ferienbetreuung gelten die Öffnungszeiten und die Gruppenart des jeweiligen Kindergartens. Auch der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung richtet sich danach.

Verbindliche Anmeldungen für die Ferienbetreuung der Kindergartenkinder nehmen ausschließlich die Kindergärten an. Anmeldeformulare werden in den Kindergärten ausgelegt. Anmeldeschluss bei den katholischen Kindergärten ist der 31. Mai. Bei allen anderen läuft die Anmeldefrist am 28. Juni ab.

Die Ferienbetreuung für Grundschüler bei der Schülerbetreuung Leutkirch findet vom 29. Juli bis 16. August an der Grundschule Oberer Graben statt. Die Betreuungszeiten sind montags bis donnerstags, jeweils von 7.30 bis 17 Uhr, sowie freitags von 7.30 bis 16.15 Uhr. Anmelden für die Schülerbetreuung kann man sich bei Herrn Hess, Telefon 07561 / 9859434.

Anmeldeformulare gibt es am Hort am Oberen Graben, am Adenauerplatz und im Hort am Schulzentrum. Sie können auch im Internet unter www.schuelerbetreuungleutkirch.de (ohne Bindestrich) heruntergeladen werden.