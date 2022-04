„Jesus soll in unser Herz Einzug halten“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Jesus soll nicht nur in Jerusalem Einzug halten, sondern in mein Herz, in unser eigenes Herz“. Mit diesen Worten brachte Pfarrer Karl Erzberger in seiner Predigt beim Gottesdienst in St. Martin die Botschaft des Palmsonntags auf den Punkt. „Jesus kam dabei nicht auf dem hohen Ross in die Stadt, sondern als ´Friedenskönig` auf dem Esel, einem einfachen Reittier. Der Messias ist also das Kontrastprogramm zu den damaligen wie heutigen Herrschern, die klare Absage an die Logik von Macht, Gewalt und Krieg, wie diesen aktuell in der Ukraine“.

Erstmals waren an diesem Sonntag die Abstandsregelungen bei Einhaltung der Maskenpflicht aufgehoben, was eine deutliche Zunahme der Kirchenbesucher zur Folge hatte. Mit dem Palmsonntag beginnt für die Christen nun die Karwoche, in der das Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus gefeiert wird.