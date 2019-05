„Jesus Christus ist uns nur voraus gegangen“

„Dankt dem Herrn der aufgefahren ist, um unsere Wohnung vorzubereiten.“ Mit diesen Worten begrüßte Pater Hubertus Freyberg die gut 300 Gläubigen, darunter zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Wallfahrer, teils aus Berlin, beim Open-Air-Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt auf dem Gartengelände in Regina Pacis.

In seiner frei gehaltenen Predigt stellte der geistliche Rektor die grundsätzliche Frage: „Richte ich mein Leben nach Christus aus, der wahrhaft Gottes Sohn ist?“ Dabei genügen nicht „Schönheitsoperationen“, das Wesentliche „ist aus den Sakramenten und der Schrift zu leben, indem wir uns einander helfen und bekräftigen“. Himmelfahrt sei daher mehr, „als mit dem Bierfässchen durch die Lande zu ziehen“.

Pater Hubertus, der zusammen mit Pfarrer Hans Schall die Heilige Messe zelebrierte, dankte zudem den fast 300 Helfern von Regina Pacis, die mit ihren Talenten zum „Ort Heilender Begegnung“ beitragen, und außerdem der großzügigen Spenderin einer neuen Monstranz. Für die feierlich musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten die Jagdhornbläser unter Leitung von Sandra Prinz, die mit ihren Parforcehörnern vierstimmig die Hubertusmesse von Reinhold Stief spielten und die Lieder aus dem Gotteslob begleiteten.

Dem Helferfest mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Führungen in den Regieraum folgte als festlicher Abschluss die Maiandacht in der vollbesetzten Hauskapelle: „Maria ist mit ihrem unerschütterlichen Vertrauen der Prototyp des Menschseins“, so Pater Hubertus. „Die Mutter Gottes nimmt uns an die Hand, um dann auf den Herrn zu schauen.“ Mit eindringlich berührenden Songs, solistisch und im Duett in ihrem eigenen Mix aus Soul und Pop, gestalteten die Soulsisters Angele aus Bad Wurzach den Gottesdienst.