Jessica Tatti (Die Linke) beehrte die die GSS in Leutkirch

Eine besondere Unterrichtsstunde im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde erlebten die Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der GSS: auf Initiative eines engagierten Schülers konnte der Kontakt zur Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti (Die Linke) hergestellt werden.

Der Besuch, ursprünglich geplant im Herbst 2020, konnte nun am Mittwoch, den 21. Juli 2021 stattfinden. Im Vordergrund stand der Austausch zwischen der Abgeordneten und den Schülerinnen und Schülern zu allgemeinen Fragen rund um das politische System der BRD und zu allen Anliegen, die die Schülerinnen und Schüler beschäftigen.

Jessica Tatti begann den Besuch mit ihrem persönlichen Werdegang und wie sich das Leben als Bundestagsabgeordnete gestaltet. Eine Beschreibung der Arbeit im Bundestag und den Sitzungswochen rundete ihre Einführung ab. Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler alles fragen, was sie wollten. In dem Austausch wurden so die Themen Pflege(notstand), Klimawandel, Coronapandemie, Migration und Integration sowie die Gendersprache diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr interessiert und freuten sich über einen etwas anderen Unterricht. „Es war mal etwas anderes und damit besonderes, eine Abgeordnete hier zu haben“, resümierte eine Schülerin.

Anschließend bekam Frau Tatti von Schulleiter Heinz Brünz eine Führung durch die GSS mit ihren verschiedenen Abteilungen: zu Beginn wurde das Industrie 4.0 Labor besichtigt, bevor es dann in die Metallwerkstätten ging. Die Besichtigung der KFZ-Werkstatt mitsamt Prüfstand durfte ebenso wenig fehlen wie die Begehung des neuen digitalen Pflegelabors. Frau Tatti zeigte sich ob der Vielfalt, Möglichkeiten und Ausstattung an der GSS beeindruckt.