Jeff Mezzrow & Friends bringen R&B mit Blues und Jazz in den Bocksaal

Jeff Mezzrow & Friends kommen ins Allgäu. Am Freitag, 8. April, gibt’s im Bocksaal Leutkirch ein einzigartiges Konzert, das R&B mit Blues und Jazz verbindet. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Jeff Mezzrow (Vocals / Gitarre) stammt ursprünglich aus Chicago, dann zog es ihn nach Berlin, um mit der Blue Man Group zu arbeiten. Er mischt R&B mit Blues und Jazz und findet so seinen einzigartigen Stil zu singen und Gitarre zu spielen. Er arbeitet unter anderem mit Jimmy Somerville und The Drifters. Hannes Hüfken (Bass) lebt seit 2001 in Berlin und ist mit Künstlern wie Katharina Franck (Ex-Rainbirds), Dave Stewart (Ex-Eurythmics) und dem brasilianischen AOR-Star Ed Motta durch die Welt getourt. Er war Mitbegründer der Berliner Mulitmedia-Krawalljazz-Extravaganza Formelwesen und ist Bassist und Manager des britischen Singer/Songwriters Ben Barritt. Tim Beutler (Schlagzeug) wurde in Michigan, USA, geboren, hat Komposition, Schlagzeug und Musik Technik in Kalifornien gelernt. Jetzt wohnt er in Berlin, arbeitet für Ableton, und ist als Produzent und Schlagzeuger tätig. In den letzten Jahren hat er mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Diana Bailey, Moink, Third Person Strange, und Rolf Kutschera. Im Vorverkauf kosten Karten fürs Konzert 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro und für Larifari-Mitglieder zwölf Euro. Einen Euro Nachlass gibt’s mit SZ-Abo-Karte und für Cineclub-Mitglieder. Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbuchhandlung und bei der Touristinfo.