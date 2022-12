Jede Woche wird umgestaltest - die Wechselkrippe in Legau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beginnend mit dem vierten Adventssonntag ist die aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende prächtige Barockkrippe in Pfarrkirche Legau aufgebaut. Die 117 etwa 40 cm hohen, voll beweglichen Figuren wurden in der Mitte des 18. Jahrhunderts gefertigt und stammen aus dem Prämonstratenserkloster in Rot an der Rot und kamen um 1810 nach Legau.

Bis zum 2. Februar können dann die wöchentlich wechselnden Darstellungen besichtigt werden. Nach der ersten Darstellung, der Verkündigung am vierten Adventssonntag, kann an Weihnachten das Geschehen der Geburt Christi im barocken Glanz bestaunt werden. Eng wird es dann an Neujahr, vor allem auf den oberen Ebenen des Krippenbergs, wenn die Hl. Drei Könige mit ihrem imposanten Gefolge anmarschieren, um sich dann in der vierten Darstellung gemeinsam zur Anbetung des Kindes am Stall zu treffen.

In der fünften Darstellung wird sodann auch schon das Leben der Hl. Familie in Nazareth präsentiert. Nochmals sehr festlich wird es wieder in der sechsten Darstellung bei der Hochzeit zu Kana. Ein prunkvoller Hochzeitssaal, mit Musikpavillon, eine betriebsame Küche, eine Metzgerei und eine Küferei – in dieser Darstellung können viele kleine Einzelheiten ausgekundschaftet werden. Zum Abschluss wird die Aufopferung Jesu im Tempel zu sehen sein.

Moritz Heckler schreibt dazu im Krippenführer: Bei der Bekleidung der Figuren folgten die spätbarocken Künstler bestimmten Regeln. Dies ist vor allem bei den biblischen Figuren zu beobachten, sie wurden für den damaligen Zeitgeschmack altertümlich und sehr wertvoll eingekleidet. Mit dem prächtigen Gewand sollte die Besonderheit und die Würde der heiligen Personen zum Ausdruck gebracht werden. Die übrigen Figuren tragen eine Kleidung, die geprägt ist von der strengen Ständeordnung des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Da sind einmal die Kavaliere und Hofschranzen, mit einer Bekleidung wie sie an den Fürstenhöfen üblich war. Daran angelehnt ist die etwas einfachere Bürgerkleidung. Volkskundlich besonders interessant sind die Handwerker und Bauern, tragen sie doch Gewänder, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts in unserer Gegend üblich waren.

Es lohnt sich also sicher, in der Weihnachtszeit des Öfteren einen Abstecher in die Legauer Pfarrkirche zu machen – gibt es doch wöchentlich auch immer wieder viel neues in den verschiedenen Krippendarstellungen zu entdecken.