Jazz-Saxophonist gastiert im Bocksaal

Zu einem Konzert außerhalb der Reihe Leutkircher Sommerjazz lädt die Volkshochschule am Mittwoch, 28. September, um 19.30 Uhr in den Bocksaal ein. Dann spielt der amerikanische Saxophonist Harry Allen im Rahmen seiner Deutschland-Tour in Leutkirch zusammen mit dem Lothar Kraft Trio.

Harry Allen wurde 1966 in Washington D.C geboren, wuchs in Los Angeles auf, studierte an der Rutgers University in New Jersey und lebt heute in New York. Er ist einer der profiliertesten Saxophonisten des Mainstream Jazz in der Tradition von Stan Getz, Coleman Hawkins, Ben Webster und Scott Hamilton, heißt es in einer Mitteilung der veranstaltenden Volkshochschule. Allen arbeitete mit Jazzgrößen wie Lionel Hampton, Clark Terry oder Tony Bennett zusammen und tourt regelmäßig auch außerhalb der USA in Europa und Asien. Drei seiner über 70 CDs, die er unter eigenem Namen veröffentlicht hat, gewannen den Gold Disc Award des japanischen Swing Journal, des bedeutendsten Jazzmagazins in Japan. Daneben ist er in Filmen zu sehen und zu hören, unter anderem im Soundtrack mit dem Johnny Pizzarelli Trio im Film „Out of Towners“ mit Goldie Hawn.

Am Klavier spielt der Kißlegger Pianist Lothar Kraft, der eine feste Größe der Jazzszene Allgäu-Bodensee-Oberschwaben ist. Er spielt in diversen Formationen und hat Auftritte mit renommierten Musikern. Kraft betreibt ein privates Konzertstudio in dem schon viele internationale Musiker zu Gast waren. Am Kontrabass ist der aus einer schweizerisch-deutschen Musikerfamilie stammende Joel Locher zu hören. Er studierte klassischen Kontrabass an der Musikhochschule Stuttgart, beschäftigte sich danach zunehmend mit Jazz und ist ein sehr gefragter und virtuoser Jazz-Bassist. Komplettiert wird die Formation mit dem Schlagzeuger Patrick Manzecchi. Der Konstanzer ist ein fester Bestandteil der deutschen Jazzszene. Der Pianist und Weltstar Richie Beirach, der auf seiner kürzlich erschienenen CD dabei ist, sagt über ihn: „Not just one oft he best German drummers – Simply a worldclass drummer...“.

Karten im Vorverkauf sind in der Touristinfo erhältlich, ebenso online unter www.reservix.de. Die Abendkasse hat eine Stunde vor Konzertbeginn geöffnet, es gilt die freie Platzwahl.