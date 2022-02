Jan Ickert und Tomoko Ichinose spielen bei Leutkircher Klassik

- Beethovens Variationen Es-Dur für Violoncello und Klavier, Prokofjews Sonate in C, Schumanns Adagio und Allegro sowie Edward Griegs Sonate a-Moll stehen auf dem Programm eines Kammermusikabends in der Reihe Leutkircher Klassik am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Es musizieren Jan Ickert (Violoncello) und Tomoko Ichinose (Klavier). Das teilt die Volkshochschule Leutkirch mit.

Als Dozenten der Sommerakademie Leutkirch sind Jan Ickert und Tomoko Ichinose seit 2019 dem Publikum der Eröffnungskonzerte der Meisterkurse ein Begriff, heißt es in der Pressemitteilung. Als Nachfolger von Prof. Markus Nyikos übernahm Jan Ickert vor drei Jahren die Celloklasse der Leutkircher Sommerakademie und erfreut sich Jahr für Jahr eines wahren Ansturms von jungen Cellisten aus aller Welt, die ihre Kenntnisse in seinen Unterrichtsstunden verfeinern möchten.

An dem Konzertabend gelten die Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes-Baden-Württemberg. Teilnehmen dürfen nach derzeitigem Stand Besucherinnen und Besucher, die geimpft, von Covid-19 genesen oder aktuell negativ auf das Corona-Virus getestet sind und dies am Einlass nachweisen können.

Tickets gibt es bei der Touristinfo Leutkirch (07561 / 871 54) und unter www.reservix.de sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse in der Festhalle.