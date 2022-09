Jai Larkan bringt seine Akustikgitarre mit

Der Verein Larifari präsentiert am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr Jai Larkan from Wishing Well im Bocksaal in Leutkirch. Multiinstrumentalist Jai Larkan spielt in seiner Soloshow unter anderem Folk, Pop und Rock, heißt es in einer Vorschau.

Der australische Singer und Songwriter Jai Larkan tourt seit mehr als einem Jahrzehnt mit seiner Folk-Rock-Band The Wishing Well durch Europa. In dieser Zeit spielte er über 660 Konzerte und verkaufte unabhängig mehr als 60 000 CDs. Nun bringt Jai seine Erfahrung als Performer, Sänger und Songwriter in ein neues Soloprojekt ein: Ein Konzert mit Original-Songs, aufgeführt mit Akustikgitarre, Klavier, Schlagzeug, Percussion und Live-Looping. Jeder Song ist reich an poetischen und emotionalen Texten, die das Publikum durch seine kraftvolle und eindrucksvolle Stimme erreichen.

Einlass in den Bocksaal Leutkirch ist bereits um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro, Larifari-Mitglieder zahlen 10 Euro. Karten gibt es in der Stadtbuchhandlung, Memminger Strasse 2 in Leutkirch, Telefon 07561/90 60 34, und in der Touristinfo Leutkirch, Marktstraße 32 in Leutkirch, Telefon 07561/87154. Tischplatz- und Kartenreservierungen sind auch per E-Mail an Larifari-ev@web.de möglich.