Jahrtag an der Gedenkstätte Soldatengrab bei Diepoldshofen

Vor 77 Jahren wurden im Wald bei Diepoldshofen auf Befehl des Nazi-Regimes, trotz absehbaren Kriegsendes am 26. April 1945, 15 junge deutsche Soldaten erschossen. Das offizielle Ende haben die Alliierten Siegermächte auf den 9. Mai als Gedenktag gelegt. Mitglieder und Sprecher der Basisdemokratischen Partei Ravensburg-Allgäu-Oberschwaben haben bei der Gedenkstätte Soldatengrab (bei Diepoldshofen) kürzlich einen Kranz niedergelegt, und es gab Ansprachen über mutige Bürger in Leutkirch und anderswo.

Geladene Gäste sowie interessierte Bürger wurden von Sarah Müller-Koch aus Reichenhofen und Julian Aicher aus Rotis begrüßt. Er ging in seiner Rede nicht nur auf die aktuelle Kriegsgefahr in Europa ein, sondern brachte mutige Bürger aus Leutkirch, aber auch aus Russland während des Zweiten Weltkrieges in Erinnerung, die achtsam waren und so manchen Befehl nicht oder nicht gleich ausführten. Bestes Beispiel in der Region sei der Befehl gewesen, ebenfalls zum Kriegsende, das Munitionsdepo bei Urlau (heute Center Parcs) zu sprengen. Hauptmann Günter Zöller wartete ab und konnte verhindern, dass die Region um Leutkirch bis Altusried vermutlich für Jahrzehnte unbewohnbar geworden wäre, da in der Muna unter anderem Giftgas lagerte.

Aicher nannte in diesem Sinne auch den Soldaten Stanislav Petrov (1939 bis 2017), der 1983 in Russland für die Raketenabwehr zuständig war. Aicher erinnerte an dessen Zögern, als ihm der Computer nahe Moskau einen Angriff von US-Atomraketen anzeigte. Petrov vermutete einen technischen Fehler und hat den Befehl zur Abwehr NICHT gegeben. „Es war tatsächlich eine Falschmeldung durch das System, und der Entscheidung von Petrov, keine Atomraketen in Richtung Westen, Europa und USA abzufeuern, verdanken wir alle wohl unser Leben und die Heimat, und dass es zu keinem Dritten Weltkrieg kam“, gab Aicher zu bedenken. Vier Tonnen Sprengstoff pro Kopf gebe es derzeit auf der Welt, so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, so Aicher weiter, bevor die stille Kranzniederlegung stattfand und alle rund 50 Teilnehmer der Gedenkveranstaltung den Waldweg hochgingen, zum Gedenkstein im dunklen Tannenwald.

Hier fand in Stille das Gedenken an die Opfer und die unsinnige Tat statt, einige Anwesende gaben Impulse, leiser Gesang ertönte, bevor man mit 15 brennenden Kerzen zurück ging und sie an der Gedenkstätte abstellte.