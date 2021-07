Jahreshauptversammlung des Pferdesportvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit etwas Verspätung aufgrund der Corona-Einschränkungen war es kürzlich für den Pferdesportverein Leutkirch-Haid möglich, die Jahreshauptversammlung abzuhalten. Die Vorsitzende Silke Madlener nahm die etwa 40 anwesenden Mitglieder mithilfe einer Präsentation mit auf einen Jahresrückblick. Neben einem Anstieg der Mitgliederzahlen konnte der Vereinsvorstand über zahlreiche Aktionen berichten, die trotz der Corona-Pandemie stattfinden konnten. So wurden unter anderem die Reitabzeichen von zahlreichen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern abgenommen, dem einige intensive Trainingswochen vorangingen. Neben den Reitern konnten auch die Trainer einen Lehrgang besuchen und dabei ihre Trainerscheine erneuern. Neu waren im vergangenen Jahr die verschiedenen Crowdfunding-Aktionen. Regelmäßig wurde mittwochs etwas für die Mitglieder geboten, die Einnahmen wurden in verschiedene Crowdfunding-Töpfe gesteckt. So konnte mit geselligen Abenden bei Fit-fürs-Pferd, Stangenlehrgängen oder ähnlichem einiges an Geld für neue Investitionen zusammengebracht werden. Außerdem wurde durch Jennifer Felder der Verein „digitalisiert“ und ist nun neben einer neuen Website auch auf Social Media aktiv. Des Weiteren wurde – immer wenn es möglich war – Spring-, Dressur und Voltigierunterricht abgehalten.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des PSV Leutkirch-Haid standen außerdem Neuwahlen an. Silke Madlener wurde als Vorsitzende bestätigt, neu an der Spitze ist außerdem Stefanie Brechter einstimmig gewählt worden. Die Vorstandschaft wird weiterhin ergänzt um Stefanie Müller als Schriftführerin und Marina Hoffmann als Kassier. Zahlreiche Veränderungen gab es auch im Ausschuss: Dennis Bauer, Steffi Spieß, Nadine Hildebrand (je Gastro und Sponsoring), Jennifer Felder, Oriana Kersting, Leonie Schmehl (je Meldestelle), Josef Willburger, Josef Weizenegger, Tobias Kiebler, Thomas Müller (je Anlagen-Pflege), Corinna Peter (Dressurwart), Dietmar Eberle (Springwart), Judith Bauer und Jana Rottmar (je Jugendwart) werden von nun an mit die Geschicke des Vereins leiten. Vom neuen Vorstands- und Ausschuss-Team wurden auch schon viele Aktionen angedacht und die Planung des großen Springturniers am 24. und 25. Juli sowie das Dressurturnier am 31. Juli und 1. August sind bereits in den letzten Zügen.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurden noch die langjährigen Mitglieder geehrt und erhielten Urkunde und Anstecknadel.