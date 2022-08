Jahreshauptversammlung des Musikvereins Wuchzenhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur jährlichen Hauptversammlung lud die Vorstandschaft des Musikvereins Wuchzenhofen (MVW) in die Turn- und Festhalle Tannhöfe ein. Auf der Tagesordnung stand der Jahresrückblick des ersten Vorsitzenden Michael Fischer. Es war ein außergewöhnliches Jahr 2021. Die Probephase war sehr, aber intensiv und hat viel Spaß gemacht. Überwiegend haben die Proben im Freien stattgefunden. Es gab ein Probewochenende mit verschiedenen Dozenten für die Register. Leider konnte das geplante Herbstkonzert aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.

Deshalb hat sich Dirigent Simon Grotz etwas einfallen lassen und die letzte Konzertprobe aufgenommen. Auch um die Lockdownzeit besser zu überbrücken, gab es die Gemeinschaftsaktion Kuschelpolka: jeder Musikant sendete eine Audiodatei mit seiner Stimme und Simon Grotz legte die Spuren so übereinander, dass eine Aufnahme der Kuschelpolka entstand. Dazu gab es Tipps, damit die Aufnahme gut gelang. Das war im Nachhinein für alle beteiligten Musiker eine besondere Erfahrung. Leider ist das Jahr 2022 das letzte Jahr unter der musikalischen Leitung von Simon Grotz, ab 2023 wird er seinen Heimatverein Legau dirigieren.

Protokollführerin Carola Schäffeler berichtete über die Auftritte 2021, bedingt durch die Pandemie gab es allerdings so gut wie keine musikalischen Auftritte oder Veranstaltungen. Dafür sind für das Jahr 2022 schon einige Auftritte geplant. Geburtstagsständchen bei Ehrenmitgliedern, Standkonzerte in den Dorfgemeinden und am 21. August findet ein Frühschoppen in Adrazhofen statt. Im Herbst ist ein Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Heggelbach geplant.

Guten Anklang fand die Instrumentenvorstellung und neue Jungmusikanten wurden gewonnen.

Ortsvorsteher Gerhard Hutter entlastete die Vorstandschaft und meinte, dass er sehr überrascht sei, wie viel Dynamik im MVW ist. Es freue ihn sehr, wie aktiv die Musiker und die Vorstandschaft trotz der Pandemie sei.

Michael Fischer bedankte sich bei allen für ihren Einsatz in dieser herausfordernden Pandemiezeit und beendete die Jahreshauptversammlung.