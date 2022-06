Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ohne Hauptversammlung der Stadtkapelle Leutkirch fand diese am 24. Juni wieder statt. Bei den einstimmigen Wahlen wurde Luis Hutter als 1. Vorstand bestätigt, Fiona Höß wurde neu zum 2. Vorstand gewählt. Christine Seidel bleibt 1. Schriftführerin und wird neu von Coralie Eißler bei dieser Aufgabe unterstützt. Die Aufgaben der Kassiere bleiben weiterhin in den Händen von Sandra und Lukas Bodenmüller. Neu im Amt ist als Jugendwart Maxima Waizenegger (nicht im Bild), auf den Posten der Beisitzer sind zukünftig Felix Burr, Tanja Pfeffer und Lukas Reutlinger.

Luis Hutter eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahre. Trotz teilweise erheblicher Einschränkungen durch Corona konnten glücklicherweise viele Aktionen durchgeführt werden. Besonders zu erwähnen ist hier das noch unter Normalbedingungen gespielte Herbstkonzert 2019, bei dem viele verdiente Musiker geehrt werden konnten. 2020 startete das Jahr dann voller Elan mit den Proben zum Frühjahrs-Gemeinschaftskonzert mit der MK Haidgau, das dann leider pandemiebedingt abgesagt werden musste. Aber auch während der Pandemie ging das Vereinsleben weiter, unter anderem bei virtuellen Fasnetsbällen und Proben mit kleineren Besetzungen und mit viel Abstand in der Festhalle. Luis Hutter richtete abschließend in seinem Bericht Wünsche für die Zukunft an Dirigent Wolfgang Halder, was die Weiterentwicklung der Stadtkapelle angeht.

Wolfgang Halder ergriff anschließend das Wort und legte in seinem Bericht den Fokus auf die für ihn wichtigsten Momente der letzten Jahre, unter anderem auf die Weihnachtsstandkonzerte bei den Pflegeheimen der Stadt, die eine sehr positive Resonanz bei den Bewohnern ausgelöst haben.

Die Entlastung der Kassiere und des Vorstandes fiel einstimmig aus, so dass die Wahlen durchgeführt werden konnten. Nach diesem und dem abschließenden Tagesordnungspunkt „Anträge, Änderungen, Sonstiges“ wurde die Versammlung geschlossen.

Anschließend durften die Mitglieder noch einen verdienten Musikanten verabschieden: Franz Wandinger beendet seine Karriere bei der Stadtkapelle Leutkirch aus persönlichen Gründen. Bei Häppchen und einem kühlen Getränk wurden der Ausstand von Franz und die erfolgreiche Versammlung gefeiert. Lieber Franz, wir danken Dir für Dein Engagement und wünschen Dir alles Gute für Deine Zukunft!