Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Urlau

Diese Jahreshauptversammlung in der Dorfhalle Urlau war notwendig geworden, um die Geschäftsfähigkeit des Vereins zu gewährleisten , da 2020 aufgrund der Beschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie keine Versammlung durchgeführt werden konnte.

Nach gewohnt herzlicher Begrüßung insbesondere der Ehrenmitglieder durch den Vorstand und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der SF Urlau folgte der Jahresbericht des 1. Vorsitzenden Michael Dorn.

Leider konnte das Vereinsleben nicht wie in den vergangenen Jahren gewohnt seinen Gang gehen, so dass nur von wenigen sportlichen und gesellschaftlichen Zusammenkünften berichtet werden konnte. Die Beschränkungen durch die Pandemie haben wie die gesamte Bevölkerung auch die Vorstandschaft und die Ausschüsse der SF Urlau vor einige Herausforderungen gestellt. Diese haben immer wieder versucht, unter Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften den Spiel- und Sportbetrieb in den einzelnen Abteilungen zu ermöglichen, was jedoch leider nur sehr eingeschränkt möglich war. Ausschuss- und Vorstandssitzungen fanden zum Teil virtuell statt.

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig.

Die Berichte der einzelnen Abteilungsleiter/-innen mussten aufgrund der Beschränkungen und der zeitweiligen kompletten Einstellung des Sportbetriebes aufgrund der Pandemie kürzer ausfallen als gewohnt. Aber dennoch wurde deutlich, dass einige bewundernswert erfinderisch waren, um doch auch unter Einhaltung der Abstandsregeln und Beschränkungen sich immer wieder, wenn aufgrund der geltenden Regeln möglich, im Freien in kleinerer Anzahl zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben. Aufgrund dieses Engagements und auch virtuell z.B. über Zoom- Meetings mit gemeinsamem Sporttreiben vor dem Bildschirm wurde das Vereinsleben aktiv gelebt und die Verbindungen untereinander aufrecht erhalten.

14 Abteilungsleiter*innen haben einen 1.Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuz absolviert und es ist geplant, einige Abteilungsleiter*innen für die Schnell-Testung auf das Corona-Virus auszubilden.

Die Umsetzung der Brandschutzbestimmungen mit dem Bau der Brandschutz-Außentreppe an der Dorfhalle ist abgeschlossen. Der Dank dafür, dass dies so ermöglicht wurde, geht an die Stadt Leutkirch.

Der herzliche Dank der Vorstandschaft gilt besonders allen Abteilungsleiter*innen und auch allen, die den Verein durch Spenden oder tatkräftige Mithilfe unterstützen.