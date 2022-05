Jahreshauptversammlung der Sänger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Sängerkranzes Leutkirch haben sich zu ihrer Jahreshauptversammlung im „Hotel Gasthof Rad“ getroffen. Nach einer Amtszeit von zwölf Jahren stellte sich die erste Vorsitzende Elfriede Rauscher nicht mehr zur Wahl.

In einer Laudatio würdigte Helma Rissel die Verdienste von Elfriede Rauscher. Die Ernennung zur Ehrenvorsitzenden, ein Präsent, sowie langanhaltender Beifall waren Zeichen der Würdigung für eine langjährige, hervorragend geleistete Vereinsarbeit. Die Noch-Vorsitzende Elfriede Rauscher begrüßte Mitglieder und Ehrenmitglieder. Ein persönlicher Willkommensgruß galt Ehrenvorstand Georg Janusch, Chorleiterin Anne-Regina Sieber und OB Hans-Jörg Henle. Im Anschluss gedachte die Versammlung der verstorbenen Vereinsmitglieder.

Schriftführerin Sabine Centner ließ in ausführlicher Form die Aktivitäten Revue passieren. Sabine Gisbert gab in ihrem Bericht einen Überblick über die Finanzen. Aufgrund von Corona-Fördermitteln konnte der Kassenbestand stabil gehalten werden. Kassenprüfer Robert Beuter und Hildegard Tritschler stellten eine korrekte Führung der Kasse fest und empfahlen die Entlastung.

Chorleiterin Anne-Regina Sieber erwähnte in ihrem Rückblick, den gemeinsamen Auftritt mit dem Cantabile-Chor am 3. Oktober 2021, unter dem Motto „Deutschland singt“. OB Hans-Jörg Henle bezeichnete es „schön, dass es den Sängerkranz noch gibt nach der Corona-Zeit“. Gerne gebe die Stadt den jährlichen Zuschuss von 700 Euro. Für Jugendarbeit in den Vereinen sei sogar eine Erhöhung des Zuschusses geplant. Die anschließende Entlastung erfolgte einstimmig.

Gewählt wurden: Helma Rissel (Vorsitzende), Sabine Centner (stellvertretende Vorsitzende), Sabine Gisbert (Kassiererin), Richard Tritschler (Schriftführer), Marlene Krattenmacher (Stimmführerin Sopran), Sabine Siegrist-Mauz (Stimmführerin Alt), Rudi Weitzenegger (Stimmführer Tenor), Richard Tritschler (Stimmführer Bass), Renate Knorpp und Anita Rohde (beide Notenwartinnen).

Die neugewählte Vorsitzende Helma Rissel bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen, erwähnte jedoch auch, dass sie zunächst für die nächsten drei Jahre den Vorsitz ausüben wolle, dann sehe man weiter.