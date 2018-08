Jagdhornbläsergruppe erreicht 3. Platz beim Landesbläsertreffen

Bei herrlichem Wetter haben sich viele Jagdhornbläsergruppen auf Schloss Hellenstein in Heidenheim getroffen, darunter auch die Leutkircher Gruppe unter Leitung von Sandra Prinz. Alle zwei Jahre findet dieses Treffen statt, bei dem auch der Landeswettbewerb ausgetragen wird.

Der Wettbewerb wurde am Sonntagmorgen in verschiedenen Kategorien ausgetragen. Die Leutkircher waren mit drei Frauen und sieben Männern vor Ort. Nach den zwei Pflichtstücken spielten sie noch das Wahlstück „Österreichischer Jägermarsch“ von Karl Stiegler. Mit dem dritten Platz der Hauptstufe in Es-Dur hatte die Gruppe nicht gerechnet und sich sehr gefreut. „Höhepunkt der Veranstaltung war das gemeinsame Abschlusskonzert, wobei über 700 Musiker gemeinsam ihre Jagdhörner erschallen ließen“, berichtet Petra Breunig, eine der drei Frauen der Jagdhornbläsergruppe Leutkirch.

Die Jagdhornbläsergruppe Leutkirch, zugehörig zum Hegering Leutkirch in der Kreisjägervereinigung Ravensburg, wurde 1977 von Hermann Fackler, Urlau, ins Leben gerufen und aufgebaut. Durch zahlreiche Auftritte bei Hubertusmessen und anderen Gelegenheiten ist die Leutkircher Bläsergruppe in ihrer Heimatstadt und Umgebung bekannt und gerne gehört. 2017 wurde das 40-jährige Bestehen auf Schloß Zeil gefeiert. Eine Hubertusmesse findet dieses Jahr am Sonntag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Hofs statt.