Jägermobil, „Schlange“, „Rollen-Rutschbahn“ und mehr

Das bevorstehende Leutkircher Kinderfest soll jede Menge Spiel und Spaß für Kinder auf die Wilhelmshöhe bringen. Die Stadtverwaltung teilt mit, wo und zu welchen Zeiten es in den nächsten Tagen Angebote für die Kleinen und deren Eltern gibt.

Die Grünen Hexen präsentieren am Sonntag, 21. Juli, und am Dienstag, 23. Juli, ab 13 Uhr eine größere Auswahl an Spielen. Auch die beliebte „Rollen-Rutschbahn“ steht bereit. Am Sonntagnachmittag lädt der Kinderzauberer „Hispikus und Jocco“ zu seiner Show für Groß und Klein ins Zelt ein. Nicht fehlen wird auch die „Schlange“, das älteste Geschicklichkeitsspiel des Leutkircher Kinderfestes. Mit einer Armbrust (Gummipfeile) können die Kinder ihre Treffsicherheit auf den Doppeladler und das Wappen erproben. Die Betreuung dieser beiden und der Wasserspiele übernehmen die Jugendfeuerwehr und der städtische Bauhof. Von Sonntag bis Dienstag steht das Jägermobil auf dem Festplatz und wartet ebenso auf interessierte Besucher wie eine Hüpfburg, „Waterballs“ und ein „Bungee-Trampolin“.

Am Montagnachmittag, 22. Juli, finden die sportlichen Spiele der Grundschule Oberer Graben auf dem Sportplatz der Wilhelmshöhe statt. Zudem bieten die Kindergärten Firlefanz, Piepmatz, Johanneskindergarten, Lukaskindergarten, Gänseblümchen, St. Vincenz, St. Josef, St. Martin, St. Silvester, St. Elisabeth und St. Hedwig, nach ihrem Auftritt beim Bunten Nachmittag verschiedene Spiele für die kleinen Kinderfestbesucher an. Am Montag und am Dienstag gibt es darüber hinaus noch den Kletterbaum und das Kasperletheater.

Junge Pferdefreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Am Montag (ab 14 Uhr) und Dienstag (ab 12 Uhr) kann am Bolzplatz auf der Wilhelmshöhe geritten werden. Für die Jüngsten werden verschiedene Schaukeln aufgebaut.

Das Kinderprogramm wird meist kostenlos oder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag angeboten. Der Getränkestand des Kinderfestausschusses, betrieben vom Jugend-DRK, bietet an den Nachmittagen von Sonntag bis Dienstag preiswerte Getränke für Kinder an.