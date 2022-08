Isnyer Klein gewinnt den Tennistitel in Leutkirch

Auf der Tennisanlage des TC Leutkirch sind zum 32. Mal die Tennis-Stadtmeister im Einzel ermittelt worden. In der Königsdisziplin, den Herren A, gewann der Isnyer Niklas Klein, der für den TC Memmingen spielt. Die Turnierleitung um TCL-Sportwart Jürgen Bärtle freute sich über 67 Anmeldungen, davon elf Frauen und 56 Männer. Das Traditionsturnier wird seit 2010 als Leistungsklassenturnier ausgetragen. Von den ausgeschriebenen 14 Konkurrenzen konnten in diesem Jahr allerdings nur acht ausgetragen werden. Die Schirmherrschaft übernahm wieder Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, der bei der Siegerehrung laut Mitteilung von Waldemar Westermayer vertreten wurde.

Trotz der schlechten Wetterbedingungen am Freitag und Samstag konnten alle Matches zu Ende gespielt werden. Die Zuschauer durften tolles Tennis auf hohem Niveau genießen. Die Damenkonkurrenzen entschieden Sofia Heinz aus Schwendi bei den Aktiven und Christine Thurau (TC Rebberg) bei den Damen 30 für sich.

Im stark besetzten Herren-A-Feld standen sich im Finale der topgesetzte Philip Schregle (TC Illertissen) und der erst 16 Jahre alte Isnyer Niklas Klein (TC Memmingen) gegenüber. Der an Nummer 3 gesetzte Klein bestätigte auch bei den Leutkircher Stadtmeisterschaften seine derzeit gute Form und sicherte sich mit seinem druckvollen Grundlinienspiel den Titel durch einen 6:4, 6:3-Erfolg.

Bei den Herren B traten 14 Spieler an. Der an Nummer 2 gesetzte Sebastian Eisele (TC Bad Waldsee ) und Daniel Spohr aus Herlazhofen zogen ins Endspiel ein. Spohr dominierte das Finale und gewann klar in zwei Sätzen. Im Feld der Herren C war Philipp Radovanovic (TC Schlier) nicht zu stoppen – auch nicht im Finale von Luca Krämer aus Aichstetten.

Den Titel bei den Herren 40 holte sich der ehemalige Leutkircher Georg Baumann vor Bernd Kempter (SV Aichstetten). Der Leutkircher Gabor Takacs schaffte es bei den Herren 50 bis ins Finale, musste sich aber dort seinem Teamkameraden Christoph Simmler (beide spielen für Gräfelfing) geschlagen geben.

Im Herren-65-Feld war Jens Arnemann vom TC Rebberg nicht zu bezwingen, Gerd Erlich aus Herlazhofen musste sich hier mit Platz zwei zufrieden geben.