Interviewer werden gesucht

Von Schwäbische Zeitung

Bei herrlichem Herbstwetter hat der MSC Leutkirch am Wochenende seinen sechsten. Ackercross-Wettbewerb durchgeführt. Unterhaltung boten den mehr als 1500 Zuschauern rund 150 Motorcrossfahrer, die ohne größere Zwischenfälle die Strecke mit Sprunghügel, Reifen und Holzhindernissen meisterten, wie der Verein mitteilt. Am Samstag begaben sich die Moped- und Mofafahrer sowie der Nachwuchs in drei Hubraumklassen auf die gut präparierte Strecke. In der stärksten Klasse konnte sich Johann Maier auf dem heimischen Acker den Sieg sichern.