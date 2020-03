Interessenten können sich für Parkplätze bewerben

Durch den Abbruch mehrerer Gebäude im Bereich der Oberen Vorstadtstraße/Kemptener Straße konnten zwölf weitere Parkplätze geschaffen werden. Wie die Stadt mitteilt, können sich Interessenten hierfür bewerben, denn das Parken wird hier ausschließlich mit Parkausweis möglich sein.

Sechs Parkplätze werden demnach an Personen auf der bereits vorhandenen Warteliste der Stadt Leutkirch vergeben. Für die restlichen sechs Parkplätze können sich Anwohner oder Beschäftigte des unmittelbaren Umfelds bewerben. Sollten mehr Bewerbungen eingehen, als Parkplätze vorhanden sind kommt derjenige zum Zuge, der näher am Parkplatz wohnt beziehungsweise arbeitet.

Bewerbung an: Stadt Leutkirch, Nadine Neuhof-Milz, Spitalgasse 1, Leutkirch, oder per E-Mail an nadine.neuhof-milz@leutkirch.de. Es sollte laut Mitteilung angegeben werden, ob man Anwohner oder Beschäftigter (mit Arbeitsstelle) in der Stadt ist. Bewerbungsschluss ist der 24. März.