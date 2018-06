Interesse an Briefwahl stark gestiegen

Hinter Leutkirch liegt ein vergleichsweise ruhiger Wahlkampf für den Bundestag. Doch die starke Nachfrage nach Briefwahlunterlagen lässt darauf schließen, dass das Interesse für die Entscheidung am Sonntag, 24. September, nicht darunter gelitten hat, dass nur wenig Prominenz neben den fleißig vor allem auf dem Wochenmarkt präsenten Direktkandidatinnen und -kandidaten vor Ort für ihre Partei die Werbetrommel gerührt hat.

Tanja Binder-Müller und Jasmin Wagegg von der Leutkircher Stadtverwaltung stehen vor einer Premiere. Zum ersten Mal liegt die Wahlleitung in ihren Händen. Beide wissen, dass ihnen noch ein arbeitsreiches Wochenende bevorstehen wird. Erst am Freitagabend, wenn sich ein exakter Überblick über die angeforderten Briefwahlunterlagen erstellen lässt, können die Wählerverzeichnisse für die Wahllokale in der Kernstadt und in den Ortschaften erstellt und gedruckt werden. Bislang, das bestätigte Binder-Müller am Donnerstag, sind bereits 2811 Briefwahlunterlagen angefordert worden. Bei der Wahl vor vier Jahren waren es 1917.

Am Samstagnachmittag müssen dann die Ortsvorsteher für ihre Bereiche die in Kisten verpackten Unterlagen abholen, die Wahlvorstände aus der Kernstadt mit mittlerweile drei Briefwahlbezirken müssen spätestens am Sonntag ab sieben Uhr zur Übergabe präsent sein. Denn Punkt acht Uhr sollen die Wahllokale öffnen – bis 18 Uhr. Unmittelbar danach beginnt in allen Wahllokalen die öffentliche Auszählung der Stimmen. Per Telefon werden dann Eilmeldungen ins Rathaus geschickt, danach müssen die Wahlvorstände mit den gesammelten Wahlakten und der offiziellen Wahlniederschrift im Rathaus erscheinen.

Informationsservice auf Großbildschirm im Rathaus

Wenn das Leutkircher vorläufige amtliche Endergebnis feststeht, geht dann eine Sofortmeldung an die Wahlkreisleitung nach Ravensburg hinaus. Die Niederschriften und jene Wahlzettel, die in den Lokalen wegen Besonderheiten aufgefallen oder ungültig erklärt worden sind, kommen am Montag zur nochmaligen Prüfung ins Landratsamt. „Entscheidend ist, dass der Wählerwille klar erkennbar ist“, sagt Binder-Müller. Am einfachsten glückt das mit dem gewohnten Kreuz bei Erst- und Zweitstimmen. Auch in der Vergangenheit aber gab es Stimmzettel, auf denen alle Zeilen bis auf eine durchgestrichen waren.

Für die Öffentlichkeit bietet die Stadtverwaltung am Sonntag im Foyer vor dem Konferenzraum auf der zweiten Etage des Rathauses wieder einen Informationsservice an. Auf einem großen Bildschirm werden unter anderem alle bereits feststehenden Ergebnisse aus den Wahllokalen präsentiert. Außerdem soll so auch eine Möglichkeit zu ersten Analysen aus lokaler Sicht möglich sein.

Bei der Bundestagswahl 2013 kam bei den Erststimmen CDU-Direktkandidat Andreas Schockenhoff auf 54,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von Hannes Munzinger (SPD/16,9) und Agnes Brugger (Grüne/11,0). Die Rangfolge bei den Zweitstimmen lautete CDU (50,7) vor SPD (15,8) und Grünen (11,7). Die Wahlbeteiligung lag bei 72,2 Prozent. 16 648 Stimmberechtigte waren ausgewiesen. In diesem Jahr sind es 16 888. Bei der Landtagswahl 2016 erhielt die CDU in Leutkirch 38,3 Prozent, gefolgt von Grünen (27,5), AfD (13,3) und SPD (7,1).

Außer bei einer Podiumsdiskussion des Energiebündnisses mit fünf Direktkandidaten und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Waldemar Westermayer, der über die Landesliste kandidiert, gab es bei einer Wahlveranstaltung der CDU mit Innenminister Thomas Strobl in der Festhalle den größten Zulauf bei einer Einzelveranstaltung. Der Vorsitzende der europäischen Grünen, Thomas Bütikofer, diskutierte in eher kleiner Runde im Mohren. Vor allem die CDU hielt aber auch in den Ortschaften mehrere Informationsabende ab.