Integrationsnetzwerk lädt zum Internationalen Picknick auf der Wille ein

Das aus fast 20 Leutkircher Institutionen bestehende Integrationsnetzwerk „Willkommen in Leutkirch (WILLE) lädt für Freitag, 23. September, zum „Internationalen Picknick“ ein. „Wir wollen endlich mal wieder einen Anlass für Begegnung und Austausch schaffen“, beschreibt die WILLE-Koordinatorin Doreen Manuela die Idee der Veranstaltung in einer Ankündigung.

Ein buntes Programm für Kinder, musikalische Einlagen und vor allem auch eine möglichst internationale, kulinarische Reise erwartet die Besucherinnen und Besucher. Jeder und jede kann auch selbst etwas beitragen und das Buffet mit Köstlichkeiten aus der Heimat bereichern – worauf die Organisatoren setzen. Es ist also alles angerichtet: „Wir sorgen für Getränke und für ein inhaltliches Programm,“ erläutert Doreen Manuele. „Solche Aktionen verbinden Menschen und das ist genau das, was wir in diesen Zeiten brauchen.“ Mit Blick auf die zahlreichen Menschen, die jüngst aus der Ukraine nach Leutkirch gekommen sind, möglicherweise ein sehr schönes Zeichen des Willkommens.

Geplant sind einige straßenmusikalische Einlagen: Ein somalischer Sänger singt seine selbst geschriebenen Songs, ein ukrainische Gitarrist zeigt sein Können und eine besondere Attraktion stellt Ensemble Schellafehla dar, welches ihre Stücke mit Kuhglocken spielt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, am Picknick teilzunehmen. Ob mit oder ohne Migrationshintergrund spielt dabei keine Rolle. Hauptsache man möchte andere Menschen kennen lernen. Das WILLE-Team freut sich über eine Anmeldung unter www.wille-netzwerk.de, um für genügend Getränke und Tische sorgen zu können.