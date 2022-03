Ins Gespräch kommen bei Kaffee und Keksen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Sonntag, dem 27. März ein „Meet & Walk“ am Stadtweiher statt. Eingeladen hatte dazu die Abiturientin Lorena Sauerhering zusammen mit der Integrationsbeauftragten Maria Söllner und „Demokratie leben!“. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lasst mich ich selbst sein - Wer bist du denn?“ war dies eines der Angebote, bei denen Menschen einander begegnen und besser kennen lernen konnten.

Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Solche und andere Fragen bekamen die Teilnehmenden in die Hand gedrückt. Und konnten dabei auch über Freunde und Familie noch einiges erfahren. Vielleicht sogar über sich selbst. Anschließend gab es Kaffee und Kekse.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Lasst mich ich selbst sein – Wer bist du denn?“. Anlässlich einer Wanderausstellung über Anne Frank in der Geschwister-Scholl-Schule finden in diesem Rahmen ein Dutzend Veranstaltungen statt, die Begegnungen ermöglichen und Rechtsextremismus im heutigen Deutschland beleuchten. Das ganze Programm ist unter www.leutkirch.de/demokratie zu finden.