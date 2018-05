„Innere Sicherheit ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft“

Zusammen mit ihren Orts- und Stadtverbänden bietet die Senioren-Union, Kreis Ravensburg, eine lockere Reihe von Gesprächen zu verschiedenen Themen an. Den Auftakt bildete am Mittwoch eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Stadtverband der Senioren-Union Leutkirch zum Thema Sicherheit in der Bundesrepublik. Zu Gast war der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU), bis zu seiner Wahl Richter am Landgericht Ravensburg. Für ihn sei die innere Sicherheit entscheidend für das Verhältnis zwischen Bürger und dem Staat. Sie sei verantwortlich für unser „gedeihliches Zusammenleben“.

Wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2017 hervorgeht, sind die in Deutschland registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gesunken. Einen solchen Rückgang bei der Kriminalität hat es seit fast 25 Jahren nicht gegeben. Es ist der tiefste Stand seit der Wiedervereinigung.

Vor interessierten Zuhörern sprach Müller über die PKS und besonders über die Erkenntnisse in Baden-Württemberg und Oberschwaben und dem Allgäu. Insgesamt seien im letzten Jahr etwa 6,4 Millionen Straftaten begangen worden, einschließlich ausländerrechtlicher Straftaten (0,6 Millionen) wie etwa Verstöße gegen das Asylrecht. Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen (2,3 Millionen) und Vermögensdelikte (2,4 Millionen) seien immer noch die meisten Straftaten, die begangen würden. Erfreulicherweise seien die Einbruchszahlen um zehn Prozent zurückgegangen und die Aufklärungsquote um 27 Prozent gestiegen. Drastisch zunehmen würde der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie es im Juristendeutsch heißt. Elf Prozent mehr Straftaten als im vergangenen Jahr seien aufgelistet worden.

Bayern mit höchstem Rückgang

Wie aus der PKS hervorgeht, ist Bayern das sicherste Bundesland, und es vermeldet den höchsten Rückgang bei der Häufigkeit der Straftaten. Mit 4 868 erfassten Straftaten pro 100 000 Einwohner und einem Rückgang von 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr belegt das Bundesland den Spitzenplatz. Zum Vergleich: Baden-Württemberg verbuchte 5 295 Straftaten pro 100 000 Einwohnern und einen Rückgang von lediglich 4,8 Prozent. Warum Bayern spitze sei, ließe sich leicht beantworten. Hier würde nicht nur viel in Personen und Sachausstattung investiert, sondern vor allem viel Wert auf Prävention gelegt. Aber auch in Baden-Württemberg lebe man sehr sicher, ist Müller zufrieden. Auch die Aufklärungsquote lobte er. Hierzulande würden 60 Prozent aller Straftaten aufgeklärt, in Berlin seien es gerade einmal 40 Prozent. Vorwürfe machte er den Polizisten in der Hauptstadt aber nicht. Diese seien nicht unmotivierter als hierzulande. Vielmehr seien sie chronisch unterbesetzt und schlecht ausgerüstet.

In Oberschwaben und im Allgäu seien im letzten Jahr knapp 48 000 Straftaten begangen worden. Dies entspreche einem Plus von 0,6 Prozent. Würde man die ausländerrechtlichen Straftaten herausrechnen, dann wären die begangenen Straftaten um 0,5 Prozent zurückgegangen. Die Aufklärungsquote von 63 Prozent nannte er „hervorragend“.

Zuwanderung und Kriminalität

Laut PKS hätten 2,3 Millionen aller Straftäter einen deutschen Pass, 0,9 Millionen davon hätten einen Migrationshintergrund. Bei Flüchtlingen und Asylberechtigten nach der Genfer Konvention hätten 500 000 Menschen Straftaten begangen. In Baden-Württemberg seien in allen Landkreisen die Straftaten zurückgegangen. Mit einer Ausnahme. Sigmaringen habe eine „klare Zunahme von Kriminalität“, wie Müller formulierte. Dies hänge mit der angespannten Situation in der Landeserstaufnahmestelle zusammen. Einen Grund sieht Müller darin, dass die Geflüchteten oftmals mit unserer Rechtsordnung Schwierigkeiten hätten und diese nicht respektieren würden.