Inline-Skaterin stürzt und verletzt sich

Mit leichten Verletzungen ist eine 30-jährige Frau am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr nach einem Sturz vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Praxis gebracht worden. Die Verletzte hatte laut Polizei mit ihren Inline-Skates die Leutkircher Moorbadstraße befahren und wollte, als sie einen von hinten kommenden Pkw wahrnahm, an den rechten Straßenrand fahren. Hierbei geriet vermutlich ein Kieselstein zwischen die Rollen, wodurch die 30-Jährige zu Fall kam.