Inklusion ins Arbeitsleben mit Praktikum im Baumarkt

Die Abteilung Teilhabe der Stiftung Liebenau macht sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt stark, auch alle anderen Personen mit Beeinträchtigungen sind angesprochen. Andreas Grimm, der in einer Wohngemeinschaft der Liebenau Teilhabe in der Nadlerstraße 5 wohnt, absolviert aktuell ein Praktikum im Toom-Baumarkt.

Ziel der Liebenau Teilhabe ist es, im Rahmen einer ambulanten Arbeitsassistenz Menschen mit Behinderung zu unterstützen, damit diese auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt über ein Praktikum als Einstieg und weiter über den Weg eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes mit anschließender sozialversicherungspflichtiger Anstellung eine Dauerbeschäftigung finden können. Gefördert wird das Projekt von der „Aktion Mensch“.

„Wir möchten erreichen, dass Inklusion auch im Arbeitsleben stattfinden kann und somit ein echtes Miteinander entsteht“, sagt Andrea Döring, Projektleiterin der Ambulanten Arbeitsassistenz Allgäu. Zum Aufgabengebiet innerhalb der Stiftung Liebenau gehört es, nicht nur Personen zu vermitteln, sondern diese auch direkt in den Betrieben zu begleiten, besonders intensiv in der Einarbeitungsphase. Anschließend folgen Assistenzleistungen.

Zusätzlich werden die Menschen mit Behinderung durch ein individuelles Training und Einüben von spezifischen Tätigkeiten für ihre einfachen und gleichbleibenden Aufgaben qualifiziert. Diese Maßnahmen können Fachkräfte in einem Betrieb enorm entlasten, wodurch für beide Parteien ein Vorteil entsteht.

Praktikum im Baumarkt

Andreas Grimm absolviert momentan ein vierwöchiges Praktikum als Lagerarbeiter beim Toom-Baumarkt in der Zeppelinstaße 5. Hinter dem 32-Jähringen, der im Kindesalter an epileptischen Anfällen litt, liegt eine wahre Odyssee: Nach der Grundschule verschlug es den jungen Mann, der aus Heimertingen bei Memmingen stammt, über viele Stationen zunächst in die Stiftung Liebenau nach Meckenbeuren und weiter nach Markdorf, bevor er 2016 in die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in der Leutkircher Nadlerstraße 5 kam.

Hier wohnt er mittlerweile in einer betreuten Wohngruppe. Seine Tätigkeit im Baumarkt mache ihm viel Spaß, allerdings sei er nicht ganz ausgelastet, erklärte Grimm: „Es gefällt mir sehr, dass die Leute hier alle so nett zu mir sind. Jedoch hätte ich gerne noch mehr zu tun“, sagt er. Die größte Freude bei seiner Arbeit bereite ihm das Staplerfahren, erzählt der Praktikant, der seit einiger Zeit neben dem Staplerschein auch im Besitz des Pkw-Führerscheins ist.

Während des Gesprächs mit dem frisch gebackenen Praktikanten zieht er akribisch eine Palette nach der anderen aus dem Baumarkt-Lager, um sie vorsichtig von A nach B zu transportieren. Denn zu Bruch gehen darf hier nichts, das ist dem jungen Mann bei seiner Arbeit mehr als bewusst.

Für seine Zukunft wünscht sich Grimm eine Festanstellung, um selbständig sein zu können: „Ich möchte einfach mein eigenes Geld verdienen, um mir unter anderem ein eigenes Auto zu finanzieren, aber auch auf eigenen Füßen stehen zu können“. Die Belegschaft des Baumarktes lobt den Aushilfslagerarbeiter: „Ich bin mit Andreas Grimm sehr zufrieden. Die Aufgaben, die er von uns erhält, erledigt er einwandfrei. Außerdem ist er stets pünktlich und sehr zuverlässig. Schade, dass er keinen Schulabschluss hat, das macht eine Daueranstellung schwierig“, sagte Logistikleiter Randy Nieguth. Und Reinhold Dorn, ein langjähriger Mitarbeiter ergänzt: „Er ist nicht nur sehr umgänglich, sondern auch stets fleißig am Arbeiten“.