Infoveranstaltung: Keine Angst vor dem Alter

Wir bleiben nicht ewig jung. Der demografische Wandel wird dazu führen, dass im Jahr 2030 in Leutkirch laut Statistischem Landesamt acht Prozent der Leutkircher älter als 80 Jahre sein und jeder Dritte dieser Bevölkerungsgruppe an Demenz erkrankt sein wird, teilt der SPD-Ortsverein Leutkirch mit.

Wie kann sich der einzelne auf das Älterwerden einstellen? Gehören demenzerkrankte Menschen eines Tages ebenso selbstverständlich zum Stadtbild wie Menschen mit Rollatoren heute? Wie kann es gelingen, so lange als möglich zu Hause zu wohnen? Worin bestehen die Unterschiede im Leben in den Ortschaften und in der Stadt? Gibt es Altersarmut in Leutkirch? Wie bereichern Senioren das Gemeinwesen? Wie kann man sich ehrenamtlich in der Seniorenarbeit engagieren?

Diese und weitere Fragen möchte der SPD-Ortsverein mit Leutkircher Bürgern gne am Dienstag, 27.November, um 19 Uhr im Gasthaus Rad diskutieren. Susanne Burger von der Aktion „Herz und Gemüt“ und Anja Hornbacher von der Caritas Beratungsstelle „Zuhause-Leben“ werden als Expertinnen zu Beginn darüber berichten, wie vielfältig die Angebote bereits heute schon sind und welche noch entwickelt werden müssen.