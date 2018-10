Infos zur Wahl des Jugendgemeinderats

Eine offene Informationsveranstaltung zur Wahl des ersten Leutkircher Jugendgemeinderats findet am Donnerstag, 18. Oktober, statt. Dort sollen nach Angaben der Stiftung St. Anna offene Fragen beantwortet werden. Die Veranstaltung findet von 18 bis 19.30 Uhr im ersten Stock des Café Drops statt.

Am 27. November wird in Leutkirch der erste Jugendgemeinderat gewählt. Bis zum 26. Oktober können sich Jugendliche zwischen 13 und 19 in ihren Schulsekretariaten als Kandidaten melden. Jugendliche, die in Leutkirch wohnen, jedoch auswärts zur Schule oder einer Ausbildung nachgehen, haben die Möglichkeit, Unterlagen hierzu im Rathaus oder im Jugendhaus abzuholen. Anders als früher wird der Jugendrat stärker institutionalisiert sein, seine Mitglieder werden Sitzungsgeld erhalten. Er wird auf zwei Jahre gewählt und hat einen eigenen Etat, aus dem er Projekte finanzieren kann.