Info-Abend zum Thema Sucht bei Jugendlichen

Zusammen mit der Familienbeauftragten der Stadt, Carmen Scheich, und der Aktion „Demokratie leben“ mit Maria Hönig veranstaltet der Elternkreis Leutkirch einen Info-Abend für Eltern und Angehörigen von suchtgefährdeten und suchtkranken Söhnen und Töchtern. Dort erfahren sie, wie sie ihre Situation verbessern und vor allem aber sich selbst helfen können, um für einen besseren Umgang miteinander zu sorgen. Der Info-Abend findet am 28. Oktober um 19 Uhr im Bocksaal in Leutkirch statt.

Bei dieser Veranstaltung sollen auch Achim Staudenmaier, Leiter der Polizeidirektion Leutkirch, sowie eine Vertretung der Drogenberatungsstelle der Caritas zu Wort kommen und über ihre Erfahrungen zu diesem Thema berichten.

Beim Info-Abend berichtet auch der Vorsitzende der baden-württembergischen Landesvereinigung, Adalbert Gillmann, aus seinem Leben mit seinen zwei suchtkranken Kindern. Diese Erfahrungen haben ihn an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht und ihn beinahe zerbrochen, wie es im Pressetext heißt. Er berichtet von seinen „lebensrettenden“ Erfahrungen, die er in einem Elternkreis machte. Seine Meinung ist: „Ohne Elternkreis schafft man es nicht, die Situation zu verbessern“.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass die Drogenkonsumenten immer jünger werden. Sehr häufig beginne der Konsum von Cannabis und synthetischen Drogen schon im Alter von 12 bis 13 Jahren. „Eltern und Angehörige sind sehr oft am Ende ihrer Kräfte.“

Der Anfang der „Drogenkarriere“ bleibe bei den Eltern zunächst meist unentdeckt. Erst wenn sie eine stärkere „Wesensveränderung“ an ihrem Kind bemerkten, werde ihnen klar, dass etwas mit ihrem Kind nicht mehr stimmt. Oft schreibe man diese Wesensveränderung aber der Pubertät zu und lasse so wichtige Zeit verstreichen, in der dem Kind geholfen werden könnte.

Dem Anstieg des Drogenkonsums will der schon seit über 20 Jahren bestehende Elternkreis in Leutkirch entgegensteuern. Im Elternkreis geht es darum, sich mit anderen betroffenen Eltern und Angehörigen auszutauschen, um aus deren Erfahrungen zu lernen und zu profitieren.