In Stein geschlagene und gemalte Urbanität

Der Galeriekreis Leutkirch stellt in seiner Sommerausstellung die beiden Stuttgarter Künstler Andrea Eitel und Uli Gsell vor, die sich mit Veränderungen der Natur und von Menschenhand Geschaffenem auseinandersetzen. Von jeher gestalteten Menschen die Natur, schlugen Höhlungen in den Fels, bauten urbane Siedlungen und waren schöpferisch tätig in der Verarbeitung von Materialien oder der Umsetzung des Gesehenen zu Bildwerken, teilt der Veranstalter mit. Die Ausstellung wird am Kinderfestsamstag, 20. Juli, um 18 Uhr in der Galerie im Torhaus eröffnet.

Die Malerin Andrea Eitel, Mutter von Tim Eitel (Leipziger Schule), greift mit ihrer sachlich realistischen Malerei die Erscheinungsweise des kühlen urbanen städtischen Umfeldes auf und erfasst die Architekturen und Räume im Moment des Verlassen-Seins, die Gegenstände oder auch die Personen in den Bildern ließen die Aura des Zurückgelassenen spüren, heißt es. Andrea Eitel ist Mitglied im Verein Bildender Künstler und Künstlerinnen Württembergs (VBK) sowie im Bund Bildender Künstlerinnen Württembergs.

Der Bildhauer Uli Gsell behaut laut Mitteilung rohe Steine zu Skulpturen mit Einbuchtungen und Einkerbungen, die im Spiel von Licht und Schatten mit Treppen, Kammern und Durchblicken an archaische Behausungen erinnern. Natürliche Ausdrucksform und künstlerischer Eingriff, unbehandeltes Material und bearbeitete Fläche stehen sich gegenüber. Brüche, Ecken und Kanten fänden zu einer eigenen Sinnlichkeit, heißt es. Uli Gesell, geboren 1967 in Stuttgart, studierte von 1988 bis 1993 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und 1994 an der Escuela Nacional de Artes Plasticas in Mexiko.

Einführende Worte spricht Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Tim Waizenegger begleitet die Eröffnung musikalisch mit dem Marimbafon. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 25. August freitags. bis sonntags von 14 bis 17 Uhr und in der K4-Nacht, 9. August, von 19 bis 22 Uhr.